ボートレース宮島のG1「開設72周年記念宮島チャンピオンカップ」は5日、2日目を迎える。初日12R厳島ドリームは、地元・大上卓人や関浩哉の外枠勢が攻め込んでくる中、インからうまく先マイして押し切った池田浩二が制した。「違和感しかないです」。機力が伴わない中でも、うまく対応した。2着は関、3着は大上。予選組では常住蓮が連勝も、前半1Rで待機行動違反で減点となった。2日目12Rは宮島ドリーム。初日3、3着とまと