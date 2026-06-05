今節は強い自力型がそろって二次予選6、7Rは大激戦に。6Rは賞金ランク4位の松浦がいるが、菊池と鈴木の関東117期コンビも見逃せない。鈴木はダービー前や今回の前も山梨へ出向いて菊池と一緒に汗を流した。菊池は鈴木を信頼して突進し、鈴木は何としても残そうと最大限の仕事をする。そこに松浦や東矢が突っ込んでくる。【6R】関東両者に松浦か東矢が迫る。＜1＞＜2＞＜9＞BOX厚めに＜2＞＜5＞＜9＞BOX。【9R】山崎先手で山