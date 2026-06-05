最終日の5日はKEIRINパークにて世界各国のグルメとビールが味わえる「ワールドグルメ＆ビアガーデン」をはじめ多彩なイベントが15時から20時まで行われる。（荒天中止）【11R】準決9Rでトゥルーマンに飛びつき、返す刀でズッポリ差し切った新田祐大。決勝はいったん「自分でやる」とコメントしたが、ラブレイセンのラブコールに応える形で番手を回ることになった。「ラブレイセンに期待する」。かつては世界の舞台を経験してい