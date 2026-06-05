久留米競輪の開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）が4日、開幕した。初日特選は山崎賢人が嘉永泰斗との連係を外されたものの、3角7番手からシャープに捲り追い込んで制した。打鐘から先行した新山響平の番手の阿部拓真が2着に入り、新山が3着に粘った。2日目は二次予選7個レースを中心に争われる。注目の12Rは郡司浩平の機動力が不動の軸になる。松坂洋平との神奈川ワンツーを決める。郡司が好位置を取って捲る。