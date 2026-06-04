デパートのコスメカウンターといえば、女性にとって華やかで心がときめく場所の代表格。しかし、そんな素敵な空間で思わぬ不快な光景に遭遇することも……。今回は、筆者の友人がコスメカウンターで出会ったという、マナーを欠いた「非常識な女性客」のエピソードをご紹介します。 大好きなコスメに囲まれ、素敵な時間を満喫中……