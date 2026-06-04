思い切ってヘアスタイルを変えたいけれど、失敗が怖い。そんな不安から一歩踏み出せないでいる大人女性は、軽やかさを上手くプラスできる「ウルフレイヤー」を選んでみませんか？ 今の長さが気に入っている場合はそのままベースとして残せるので、さりげないイメチェンにもピッタリ。レイヤーが与えるメリハリによって、上品なシルエットに近づけます。 黄金比でボリューミーに！ 軟毛や