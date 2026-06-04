新茶が旬を迎える時期は、どのコンビニも「抹茶スイーツ」が充実。【ローソン】でも、毎週のように新作の抹茶スイーツを発売しています。5月19日からは、抹茶フェアが開催され、スイーツ・ベーカリー・ドリンクなど、さまざまなジャンルで老舗茶舗ブランドとのコラボ商品を楽しめるんです。そこで今回は、食べ逃したらもったいない抹茶スイーツをまとめました。 まるで和スイー