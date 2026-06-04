大人が思っている以上に、今の子どもたちは簡単にいろいろな情報へたどり着けます。「まだ小学生だから大丈夫」「うちの子に限って」と思っていても、思わぬ情報に触れてしまうことも少なくありません。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 真面目な姿の裏に隠されたもの 先日、小5の娘がリビングのデスクで家のノートパソコンを使っていました。もともとは私のパソコンですが、タイピング練習や学校の調べ学