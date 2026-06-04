洗練されたオシャレを楽しみたいなら、今季注目の「ミニマルコーデ」がおすすめ。とはいえ、ただシンプルなアイテムを合わせるだけでは地味に見えてしまうことも。そんなとき参考にしたいのが、【無印良品】の店員さんの着こなし。シンプルなのにどこか垢抜けて見える、コーデのポイントをチェックしました。 王道ワンツーでつくるミニマルコーデ 今回ピックアップしたのは、黒のTシャツにカ&