夏トップスはできるだけプチプラで買い揃えたいけれど、チープに見えてしまうのは考えもの。そんなミドル世代が高見えを狙える夏トップスを、FTN編集部は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】で種類豊富に発見しました。ディテールやシルエットにひねりを加えた半袖トップスが、手頃な1,000円台でGETできるもよう。イロチ買いもありかも。 大人可愛いバックフリルで後ろ姿も着映える 【AMERICAN HOLIC