【マクドナルド】から、「ちいかわ」の新作「ハッピーセット®」が登場！ コロンとした形の3Dフィギュアは、デスクや棚等に飾るだけで幸せ気分に浸れそう。マクドナルドのクルーに扮したちいかわのキャラクターたちには、思わず集めたくなるような可愛さが詰まっていて見逃せません。今回は、2026年5月15日から5月28日までの第1弾で登場した、「ちいかわ」3Dフィギュアをご紹介します。 底面がフラットで飾