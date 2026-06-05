大人っぽく着こなしやすいモノトーンコーデ。夏は重たく見えないよう、工夫して取り入れたいところです。素材感や小物使いを意識するだけでも、軽やかな印象に仕上がるはず。今回は、【LEPSIM（レプシィム）】スタッフさんによる、涼しげなモノトーンコーデに注目。大人世代が真似したい「洗練コーデ」をご紹介します。 揺れるプリーツスカートで軽やかに ひらひらと揺れるプ