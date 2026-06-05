トレンドのカーブジーンズが気になるけれど「40代でも似合う？」「着こなしが難しそう」と迷っている人も多いはず。そこで今回は【ユニクロ】のカーブジーンズを使った、大人女性におすすめの着回しコーデをご紹介します。おしゃれな着こなしを参考に、旬のスタイルを楽しんでみて。 カーブジーンズでつくる抜け感のある甘辛コーデ 【ユニクロ】「バギーカ}