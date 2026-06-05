◆サッカーＷ杯北中米大会国際親善試合スウェーデン２―２ギリシャ（４日、スウェーデン・ソルナ）今月１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、日本と同じ１次リーグＦ組に入ったスウェーデン代表（ＦＩＦＡランク３８位）はホームで国内最後の強化試合を行い、Ｗ杯に出場しないギリシャ代表（同４７位）と２―２で引き分けた。後半２発で逆転するも、最後に課題の守備が露呈した。２人のエース、ＦＷヨケレスとＦＷイ