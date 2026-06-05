北中米Ｗ杯に向けてメキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表に、前キャプテンのＤＦ吉田麻也（３７）が再合流することが５日、明らかになった。吉田はサポートメンバーの形で、チームとともにトレーニングなどを行う予定で、近日中にも自宅のあるロサンゼルスを離れ、チームに合流する見込みだ。過去３大会のＷ杯に出場し、２２年カタールＷ杯ではキャプテンも務めた吉田。今回は２６人のメンバーから漏れたが、日本で行わ