初日から不安のスタートとなった。北中米ワールドカップに挑む日本代表は事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイに入り、現地６月３日から練習を開始した。だが、５月31日のアイスランド戦で「左足の違和感」によって前半のみで交代となったキャプテンの遠藤航は、トレーニングを欠席。ホテルで別メニューとなった。 この一報に日本にもたらさられると、インターネット上では次のような声が上がった。「厳しいなぁ」「