演歌歌手の北島三郎（８９）が、国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」で特別功労賞を受賞することが４日、分かった。１１日に東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で開催される演歌歌謡曲部門の授賞式＆ライブに登場し、喜びを語る。北島は１９６２年のデビューから「まつり」「北の漁場」「函館の女」「与作」「風雪ながれ旅」などのヒット曲を連発し、６０年超にわたって