歌舞伎俳優の尾上松也（４１）が舞台「桶狭間の義経」に主演することが４日、分かった。戦国時代にタイムスリップした源義経（松也）が織田信長（北山宏光＝４０）の軍師になるという奇想天外な物語で、北乃きい（３５）が静御前と濃姫の二役を演じ、脚本と演出は鈴木おさむ氏が手がける。義経は壇ノ浦の戦い後に頼朝の刺客に襲撃され、陰陽師（おんみょうじ）・安倍成空の助言で「時の祠（ほこら）」から戦国時代にタイムスリ