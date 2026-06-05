Billboard JAPANが、2026年上半期チャートの集計結果を発表した。集計期間は2025年11月24日から2026年5月24日まで（Global Japan Songs Excl. Japanほか国／地域別チャートは2025年11月21日から2026年5月21日まで）。 （関連：【写真あり】2026年上半期の各種チャートを制したアーティストたち！米津玄師「大衆音楽家としてこの上なく幸福なこと」） 総合ソングチャート「Billboard JAPAN H