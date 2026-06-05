【その他の画像・動画等を元記事で観る】 「米国ビルボード」及び「ビルボードジャパン」が、2026年の上半期チャートの受賞楽曲・アーティストを発表した。 （集計期間：2025年11月24日～2026年5月24日／Global Japan Songs Excl. Japanほか国/地域別チャートは2025年11月21日～2026年5月21日） ■Billboard JAPAN Hot 100 総合ソング・チャート【Billboard JAPAN Hot 10