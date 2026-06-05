【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月5日、Billboard JAPAN2026年上半期チャートが発表され、米津玄師「IRIS OUT」（場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、総合ソング・チャート「Billboard JAPAN Hot 100」にて総合首位に輝いた。 ■「IRIS OUTがここまでたくさんの人に好いてもらえる曲となったことを誇らしく思います」 総合ソングチャートにおいては、「歴代最高ポイント数」を記録