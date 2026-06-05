演歌歌手の北島三郎（89）が、11日に開催される国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN」の演歌・歌謡部門の授賞式に登場することが決まった。特別功労賞が贈呈される。また最優秀楽曲賞を獲得するアーティストを称えるプレゼンターは堺正章（79）が務める。SHOW―WAの「外せないピンキーリング」など5曲がノミネートされている。細川たかし（75）ら15組以上によるライブも行われる。