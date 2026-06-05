ビルボード・ジャパンの今年の上半期チャートが発表され、米津玄師（35）の「IRISOUT」が総合ソングの1位を獲得した。他のチャートを含めると米津は計11冠を獲得。「この時代にこういう曲を残せた上で、また新たに音楽を続けていけるのは、大衆音楽家としてこの上なく幸福なことでしょう」と感謝した。総合アルバムはBTSの「ARIRANG」、アーティストはMrs.GREENAPPLEがそれぞれ1位だった。