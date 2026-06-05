歌舞伎俳優の尾上松也（41）が舞台「桶狭間の義経」（10月29日〜11月3日、大阪・クールジャパンパーク大阪TTホール）に主演する。鈴木おさむ氏が脚本と演出を手がけ、松也演じる源義経が戦国時代にタイムスリップし、織田信長の軍師として活躍する物語。「会うはずのない2人が出会うとどんなことが起きるのか、全く想像もつきません！」と胸を躍らせる。信長役は北山宏光（40）で、「人生の中で信長を演じるなんて考えたこと