俳優の上川隆也（61）が4日、東京・よみうり大手町ホールで主演舞台「罠」の開幕前会見に出席した。新婚の妻の行方不明事件を発端としたサスペンス劇。タイトルにちなみ、自分が罠（わな）にかかったことについて聞かれ「幸いそういうこともなく波風のない人生を送っております。とりあえず私の人生がゆるゆると起伏なく進んでいる」と話した。6日から26日まで同所で。