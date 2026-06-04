子どもの送迎に仕事の準備。朝は毎日時間との戦いですよね。その日も慌ただしく家を出た筆者でしたが、外に出るとすぐ、思わぬ光景が目に飛び込んできました。焦りでいっぱいになる中、声をかけてくれたご近所さんの対応に救われて──。 忙しい朝に“まさかの敵” 燃えるゴミの日の朝でした。 子どもを保育園へ送る前に、いつものようにゴミをまとめて集積所へ出しに行きます。 まだ少し眠そうな息子を自転車に乗せ、「