予定通りにいかなかっただけで、その日一日が“失敗”のように感じてしまうことはありませんか？ 忙しい毎日の中では、ちょっとしたズレでも余裕をなくしてしまいますよね。父から聞いた“映画を観られなかった日”の話に、私は思わず考えさせられて──。今回は、筆者の父のエピソードをご紹介します。 久しぶりの映画 70代半ばの父が、学生時代の友人Hさんと映画を観に行くことになりました。友人がチケットを当てた