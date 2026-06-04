「おしゃれなコーデを組むのは難しい……」という人におすすめしたいのが、セットアップコーデ。シンプルなデザインのトップス × ボトムスでも、一気にこなれ感が出るのがポイントです。そこで今回は【しまむら】のラインナップから、セットアップに使えるおすすめアイテムをご紹介します。即シャレ見えを狙える優秀アイテムで、ワンランク上の着こなしを楽しんで。 ペプラムがかわいいデニムセットアップ