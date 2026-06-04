これは筆者の友人Aの体験談です。Aは二人姉妹。しかし、幼い頃から母の愛情はいつでも妹のものでした。自分だけが冷たく扱われる理由がわからないまま、孤独感に苛まれながら大人になりました。ある時、その勝手すぎる理由を知ったのですが、さらに母からあり得ない言葉が──？ 「アンタみたいな娘はいらない」！