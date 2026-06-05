【モデルプレス＝2026/06/05】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］」が6月11日にZepp DiverCity （TOKYO）にて開催。このたび、特別功労賞とプレゼンターが決定した。【写真】大物タレントの娘、父との2ショット公開◆北島三郎、特別功労賞に決定演歌・歌謡曲の世界を長年に渡って牽引し、2026年10月に90歳の卒寿を迎える北島三郎の登場が決定。演歌・歌謡曲LIVEでは初の特別功労賞が