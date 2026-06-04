年齢を重ねて髪型に迷いが生じたとき、大人の女性にしっくりとなじみやすいのが、ボブスタイル。トレンドを取り入れつつも奇抜にならないバランスを見つけることで、日常にすっと溶け込むオシャレを楽しめます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人がマネしやすい、こなれ感漂うボブスタイルをご紹介します。 奥行きを作る、ハイライトボブ 全体にたっぷりとハイライトを忍ばせた外ハネボブ。はっきりと