「ついカバンの中がごちゃごちゃになっちゃう」「アクセサリーがうまく整理できない」という人におすすめしたいのが、【3COINS（スリーコインズ）】の収納グッズ。今回は、収納に便利なアイテムを、FTN編集部レポーターのともさんが実際に使用してみた感想と共に紹介します。小物の整理に使えるアイテムを探している人は必見です！ コンパクトサイズで小物やごみを入れるのにぴったり ネオプレ&