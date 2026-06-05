歌舞伎俳優の尾上松也（４１）が、鈴木おさむ氏（５４）が脚本・演出を手掛ける舞台「桶狭間の義経」（１０月２９日〜１１月３日、大阪・ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＴＴホール）に主演することが４日、分かった。鈴木氏が「もし源義経が戦国時代にタイムスリップしたら？」という斬新な発想で描くエンタメ時代劇。松也演じる義経が、織田信長が今川義元を破った桶狭間の戦い（１５６０年）に軍師として参加