俳優の上川隆也が４日、東京・よみうり大手町ホールで主演舞台「罠」（６〜２６日）の囲み取材とプレスコールを女優の藤原紀香らと行った。仏出身劇作家のロベール・トマのサスペンス劇の傑作。２０２４年以来の再演となるが「前回の大千秋楽から１年で今回のオファーをいただいた。この短い期間で再演が決まったことはギフトだと思う」と感無量な様子だった。再再演があるかどうかについて問われたが、「それを見越してやる