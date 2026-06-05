演歌歌手の北島三郎（８９）が、１１日に東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ開催される「ＭＡＪ２０２６演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ〔最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式〕」で特別功労賞を受賞することが４日、分かった。演歌・歌謡曲の世界を長年にわたって引っ張ってきたことが評価され、同賞の受賞が決定。最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされているＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ、辰巳ゆうと、新浜レオン、山内