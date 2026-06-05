ビルボードジャパンの２０２６年の上半期チャートの受賞楽曲・アーティストが発表され、米津玄師（３５）が「ＩＲＩＳＯＵＴ」で総合ソングチャート１位に輝くなど全１１冠を獲得した。「ＩＲＩＳ―」は昨年９月に劇場版「チェンソーマンレゼ篇」主題歌としてリリースされ、ストリーミング再生回数はビルボードジャパン史上最速となる４週で１億回を記録。米のビルボードチャートでも同１０月４日付けで５位をマークするな