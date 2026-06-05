【モンテレイ（メキシコ）３日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】１１日に開幕する北中米Ｗ杯に出場する日本代表は３日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿をスタートした。予定していた練習場が芝のコンディション不良で変更となり、時間も大雨が予想され、夕方予定から午前練習に変更。気温３５度を超える炎天下で、暑熱対策を兼ねて約１時間、調整した。５度目のＷ杯出場となるＤＦ長友佑都（３９）は、１４年ブラ