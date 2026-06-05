【モンテレイ（メキシコ）３日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】１１日開幕（日本時間１２日）のＷ杯北中米大会まで目前に迫った３日（同４日）、日本代表はメキシコ・モンテレイで事前合宿の初日を迎えた。約１時間の練習ではＦＷ塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝がミニゲームで積極的にゴールを狙うなどアクセル全開。一方、２１歳の誕生日を迎えたＦＷ後藤啓介＝シントトロイデン＝は、黒子役としてチームの