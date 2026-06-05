演歌歌手北島三郎（89）が11日に都内で開催される「MUSIC AWARDS JAPAN 2026演歌・歌謡曲LIVE」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式で特別功労賞を贈られることが4日、分かった。演歌・歌謡曲の世界を長年にわたってリードしたことをたたえ、今年10月に90歳の傘寿を迎える北島に同部門で初の特別功労賞が贈られる。アワードには細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈らが出演。最優秀楽