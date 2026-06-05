竹内まりやが、2008年10月にリリースしたアルバム『Expressions』（エクスプレッションズ）が、6月5日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において累積売上100万90枚に到達し、オリコン史上300作目【※1】のミリオンアルバムとなった。【動画】竹内まりや『EXPRESSIONS』に収録…「プラスティック・ラヴ」「元気を出して」「返信」ミュージックビデオ同作は17年8ヶ月前の2008年10月13日付で初登場1位を獲得【※2】。