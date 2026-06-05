俳優の上川隆也、藤原紀香、渡辺大、財木琢磨、須藤理彩、藤本隆宏、演出の深作健太氏が4日、都内で行われた舞台『罠』公開ゲネプロ前囲み取材に登場した。【写真】ポケットからメモを取り出し…エピソードを語った上川隆也とキャストら本作はフランスの劇作家ロベール・トマが1960年に発表し、パリで初演されたサスペンス劇の傑作。日本では2024年秋に上演され、意表を突く結末、ミステリアスな演出が評判を呼び人気公演に。6