女優須藤理彩（49）が4日、東京・よみうり大手町ホールで、舞台「罠」取材会に出席した。6人の出演者中5人が前作に引き続き出演する中、須藤のみが初出演。「稽古期間がまず2週間ということで、なかなかまれに見るスリリングなスケジュールだなと思いまして…」と苦笑い。「その中で私だけが初めてだったので、私を中心にお稽古をさせていただけるはずだったのですが」とすると、「1度作り上げたにもかかわらず、ゼロから作り直そ