俳優藤本隆宏（55）が4日、東京・よみうり大手町ホールで、舞台「罠」取材会に出席した。前回に引き続き絵描きのメルルーシュを演じる。「前回100％のつもりでやった自分がいたのですが、改めて台本を開いて、皆さんの前で芝居をしてみて、まだまだできていないところもたくさんあった」という。前回共演した上川隆也（61）、藤原紀香（54）、渡辺大（41）、財木琢磨（33）に加え、初参加となる須藤理彩（49）という座組。「全員が