演歌歌手の北島三郎（89）が、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の演歌・歌謡曲LIVEでは初めてとなる特別功労賞を受賞することが5日、発表された。【動画】89歳・北島三郎、YouTube登場「お元気でよかった〜」『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は国内最大規模の国際音楽賞で、13日に授賞式が行われる。演歌・歌謡曲の世界を長年に渡って牽引し、今年10月に90歳の傘寿を迎える北島は、11日に行われるアワードの開