歌舞伎俳優尾上松也（41）と北山宏光（40）が10〜11月に舞台「桶狭間の義経」で初共演することが4日、分かった。松也は、時空を超えて戦国時代に現れる源義経を、北山は織田信長を演じる。脚本、演出は鈴木おさむ氏が手がける。松也は「義経と信長。会うはずのない2人が出会うとどんな事が起きるのか、全く想像もつきません。そしておさむさんの頭の中ではどうなっているのか、僕自身も今からとても楽しみです」とコメントを寄せた