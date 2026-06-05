俳優の北村匠海と岸井ゆきのが、きょう5日から放映されるネスレ日本「ネスカフェ エスプレッソベース」新CM『それは、あなたを自由にするエスプレッソ。』People篇に登場。自分の好みや気分に合わせて“割って楽しむ”コーヒーの新しい楽しみ方を描いたCMで、“自由な飲み方”を表現している。【動画】爽やか…！“かわいい”表情をみせる北村匠海＆岸井ゆきのCM内で北村は、「アップルジンジャーコーヒー」を作り、意外な組み