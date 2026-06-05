俳優上川隆也（61）が4日、東京・よみうり大手町ホールで、舞台「罠」取材会に出席した。約1年半ぶりの再演。意気込みを問われると、「まず、意気込んでおりません」と真顔で答えた。だが、「これは決まり文句のように言わせていただいておりますので、それだけはご容赦ください」と真面目さをうかがわせた。異例の速さでの再演。上川もってしても「多分、前例がないぐらいの速さ」と驚きつつも、「オファーをいただけたことを心か