NY株式4日（NY時間14:02）（日本時間03:02） ダウ平均51493.56（+806.49+1.59%） ナスダック26908.71（+54.74+0.20%） CME日経平均先物67615（大証終比：-25-0.04%） 欧州株式4日終値 英FT100 10360.32（+28.02+0.27%） 独DAX 24944.95（+149.01+0.60%） 仏CAC40 8244.29（+93.87+1.15%） 米国債利回り 2年債 4.045（-0.037） 10年債 4.471（-0.024） 30年債 4.977（-