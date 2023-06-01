きょうのポンドドルは１．３４ドル台での上下動が続き、ＮＹ時間にかけて１．３４６０ドル付近に上昇したものの、ＮＹ時間に入って１．３４ドル台前半に伸び悩んでいる。上値の重さは変わらないものの、２００日線は維持されており、底堅さはまだ残している。一方、ポンド円も２１５円台まで一旦上昇したものの、２１４円台に伸び悩む展開。こちらは円安のフォローがあり上昇トレンドを維持している。 ストラテジスト