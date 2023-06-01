4日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜深1：00）では、平成ノブシコブシをゲストに迎えてコーナー「俺はこういう人間だ」SPを展開。リスナーからの投稿をもとにトークを繰り広げる…はずが、岡村隆史と徳井健太による『朝まで生テレビ！』並の激論が繰り広げられた。【密着ショット】スケジュール共有をめぐり…なんともいえない表情の岡村徳井としては、あくまで個人的な疑問を投